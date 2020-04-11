Поль Погба: Я уже тренируюсь с мячом

Поль Погба в интервью United Podcast рассказал о том, как идет его восстановление после травмы.
«Я уже тренируюсь с мячом, – заявил французский футболист. – Долгое время я испытывал разочарование, но теперь я почти в строю, поэтому думаю лишь о том, что вернуться к тренировкам в общей группе и тому подобном.
В моей карьере никогда не было ничего подобного. Но этот простой заставляет меня хотеть вернуться и преуспеть. И да, это показывает мне, как сильно я люблю футбол».
27-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл лишь 7 матчей в АПЛ, сделав две результативные передачи.
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