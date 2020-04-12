Рахимич о борьбе россиян с коронавирусом: 60-70-градусная водка убивает все

«После принятия экстренных мир русским запретили продавать алкоголь, но они настояли на том, чтобы водку вернули в магазины, потому что это для них лучшее декарство, - пошутил Рахимич в интервью боснийскому изданию Dnevni Avaz. - Представляю, как они пьют водку в карантин. И она побеждает коронавирус, ведь 60-70-градусная водка убивает все живое».
Напомним, что Рахимич сейчас работает тренеров в ДЮСШ ЦСКА, а также входит в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.
Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю московского «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России Александру Еременко исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки и амуницию на гвоздь. Следующий сезон проведет в родном клубе.
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