Рахимич о борьбе россиян с коронавирусом: 60-70-градусная водка убивает все - Советский спорт
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12 апреля 2020 07:48ФутболСергеев Иван

Рахимич о борьбе россиян с коронавирусом: 60-70-градусная водка убивает все

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич объяснил, почему в России успешнее, чем в Европе, преодолевают пандемию.

«После принятия экстренных мир русским запретили продавать алкоголь, но они настояли на том, чтобы водку вернули в магазины, потому что это для них лучшее декарство, - пошутил Рахимич в интервью боснийскому изданию Dnevni Avaz. - Представляю, как они пьют водку в карантин. И она побеждает коронавирус, ведь 60-70-градусная водка убивает все живое».

Напомним, что Рахимич сейчас работает тренеров в ДЮСШ ЦСКА, а также входит в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.

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