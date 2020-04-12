Рибалта – о продаже Азмуна в «Наполи»: «Зенит» не получал официальных предложений

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о возможной продаже в «Наполи» форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.
«Я читал что-то в газетах, но нам в клуб ничего официально не приходило, сейчас я не могу сказать больше. Для меня он полноценный игрок, в его возрасте у него уже был большой опыт игр в РПЛ и в сборной. Он физически силен, быстр и очень хорошо атакует глубину, хорошо вписываясь в игровую схему, особенно на открытом пространстве. Он много дал нашей команде, забил много голов и обеспечил отличные показатели партнерам, для нас он очень важный игрок.
У нас нет необходимости срочно его продавать. Несмотря на коронавирус, у нас не будет кризисных экономических последствий», – приводит слова функционера Спорт уик-энд со ссылкой на итальянское «Радио Мартэ».
В текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 14,50 млн евро.
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим «Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…» Наш автор «предъявляет» российским футболистам за их жадность. 10.04.2020 19:00 Футбол Лукачи Анастасия «Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля» В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:41 Хоккей Славин Виталий