Рибалта – о продаже Азмуна в «Наполи»: «Зенит» не получал официальных предложений Ранее сообщалось, что скауты итальянского клуба несколько месяцев следили за нападающим и остались довольны его игрой.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о возможной продаже в «Наполи» форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.

«Я читал что-то в газетах, но нам в клуб ничего официально не приходило, сейчас я не могу сказать больше. Для меня он полноценный игрок, в его возрасте у него уже был большой опыт игр в РПЛ и в сборной. Он физически силен, быстр и очень хорошо атакует глубину, хорошо вписываясь в игровую схему, особенно на открытом пространстве. Он много дал нашей команде, забил много голов и обеспечил отличные показатели партнерам, для нас он очень важный игрок.

У нас нет необходимости срочно его продавать. Несмотря на коронавирус, у нас не будет кризисных экономических последствий», – приводит слова функционера Спорт уик-энд со ссылкой на итальянское «Радио Мартэ».

В текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 14,50 млн евро.