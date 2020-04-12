Леонид Федун: Пик коронавируса в Европе уже пройден Функционер поделился мнением о текущей ситуации.

Президент футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун рассказал, как обстоят дела в других странах с пандемией коронавируса.

«Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато. Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели, и дальше рынок начнет потихоньку выходить из кризиса», – цитирует функционера «РБК».

Ранее российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин, проживающий в Майаями, рассказал, что ситуация в США действительно вышла за рамки. По его словам, в стране огромное количество жертв, а в больницах не хватает места для всех больных.