Эльдор Шомуродов: Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов обозначил главную цель на текущий сезон.
«Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личных – хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются», – заявил футболист сборной Узбекистана в интервью Sportbox.ru.
На данный момент лидером в гонке бомбардиров является нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В его активе 21 матч и 13 голов.
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