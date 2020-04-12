Эльдор Шомуродов: Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России На данный момент нападающий провел 22 матча и забил 11 голов.

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов обозначил главную цель на текущий сезон.

«Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личных – хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются», – заявил футболист сборной Узбекистана в интервью Sportbox.ru.

На данный момент лидером в гонке бомбардиров является нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В его активе 21 матч и 13 голов.