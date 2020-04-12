Мама Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом (фото)

Надин Гонсалвес, мать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщила об отношениях с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
В своем Instagram 52-летняя женщина опубликовала фотографию с молодым человеком и написала: «Необъяснимое невозможно объяснить».
Длбавим, что звездный футболист, который лично знаком с киберспортсменом, не остался в стороне и пожелал матери счастья.
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