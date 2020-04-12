Мама Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом (фото) Об этом сообщает UOL.

Надин Гонсалвес, мать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщила об отношениях с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

В своем Instagram 52-летняя женщина опубликовала фотографию с молодым человеком и написала: «Необъяснимое невозможно объяснить».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves) 11 Апр 2020 в 3:49 PDT

Длбавим, что звездный футболист, который лично знаком с киберспортсменом, не остался в стороне и пожелал матери счастья.