«Зенит» составил команду из Юриев, посвященную Дню космонавтики (фото)

Пресс-служба «Зенита» опубликовала символическую сборную из Юриев, посвященную Дню космонавтики.
Голкипер: Юрий Лодыгин.
Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарев, Юрий Мамонтьев.
Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьев.
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