«Зенит» составил команду из Юриев, посвященную Дню космонавтики (фото) Сегодня, 12 апреля отмечается Всемирный день космонавтики и первого человека, совершившего полет в космос, – Юрия Гагарина.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала символическую сборную из Юриев, посвященную Дню космонавтики. Голкипер: Юрий Лодыгин. Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов. Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарев, Юрий Мамонтьев. Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 12 Апр 2020 в 1:26 PDT