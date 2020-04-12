Пресс-служба сборной России составила команду из космонавтов (фото) Ее главным тренером стал Сергей Павлович Королев.

Сборная России в своем Instagram опубликовала команду, состоящую из отечественных космонавтов.

«Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днем космонавтики», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня, 12 апреля отмечается Всемирный день космонавтики и первого человека, совершившего полет в космос, – Юрия Гагарина. Впрочем, последний занял место в воротах.

Полный состав выглядит так:

Защитники: Андриян Николаев, Павел Попович, Владимир Комаров, Валерий Быковский.

Полузащитники: Владимир Шаталов, Герман Титов, Валентина Терешкова, Владислав Волков.

Нападающие: Алексей Леонов, Светлана Савицкая.

Главный тренер: Сергей Павлович Королев.