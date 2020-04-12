Жена Мамаева: Почему людей штрафуют? Это вообще законно?

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказалась о поведении полицейских, которые штрафуют нарушителей карантина.
«Смотрю новости и не понимаю: каким образом народ получает штрафы – всех штрафуют, просто поголовно, – если у нас ни разу официально не сказали, что введен карантин? У нас добровольная самоизоляция.
Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», – сказала Мамаева в сториз своего Instagram.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Такое решение было принято из-за непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем «Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля» В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей Фарфан навел шороху, игрока «Эдмонтона» не спасли, а Задоров хочет изменить Россию В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.04.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину Главный тренер «Локомотива» продолжил поднятую им же самим дискуссию о зарплатах в российском футболе. Комментарии пользователей не заставили долго ждать. 10.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван