Жена Мамаева: Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Ранее стало известно, что людям, покинувшим свое жилье без уважительной причины, придется заплатить денежный штраф.

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказалась о поведении полицейских, которые штрафуют нарушителей карантина.

«Смотрю новости и не понимаю: каким образом народ получает штрафы – всех штрафуют, просто поголовно, – если у нас ни разу официально не сказали, что введен карантин? У нас добровольная самоизоляция.

Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», – сказала Мамаева в сториз своего Instagram.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Такое решение было принято из-за непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса.