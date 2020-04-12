«Лацио» интересуется сыном Хаджи Румынский полузащитник принадлежит бельгийскому «Генку», но играет в Шотландии за «Рейнджерс» на правах аренды.

Corriere dello Sport сообщает, что 21-летний атакующий полузащитник сборной Румынии Янис Хаджи может продолжить карьеру в «Лацио».

В приобретении сына знаменитого румынского футболиста Георге Хаджи заинтересован спортивный директор римского клуба Игли Таре.

С 31 января нынешнего года Хаджи-младший проводит в «Рейнджерс» на правах аренды. У шотландского клуба есть право первоочередного выкупа футболиста у бельгийского «Генка» за 5 миллионов евро. Если «Рейнджерс» не воспользуются этой возможностью, то «Лацио» попытается оформить трансфер.

С учетом всех турниров Хаджи в нынешнем сезоне сыграл за «Генк» и «Рейнджерс» 31 матч, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.

С лета 2016 года по январь 2018-го Янис принадлежал «Фиорентине», но сыграл лишь два матча за флорентийский клуб в серии А.