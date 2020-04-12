Акинфеев рассказал о том, как ЦСКА обокрали в аэропорту Манчестера Вратарь Игорь Акинфеев вспомнил неприятный эпизод после выездного матча с «МЮ» в Лиге чемпионов.

«Единственный, с кем я поменялся майками после матча, был великий Эдвин ван дер Сар, - рассказал 34-летний голкипер в официальном видеоблоге ЦСКА. - Но довезти сувенир домой не получилось. При вылете из Манчестера майка голландца исчезла. Многих других наших игроков тоже обокрали. Пропали куртки, костюмы... Видимо, грузчики, работники аэропорта прошмонали сумки, вытащили все самое ценное».

Речь идет о матче «МЮ» - ЦСКА в рамках группового турнира Лиги чемпионов в 2009 году. Игра завершилась со счетом 3:3.