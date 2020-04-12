Дмитрий Селюк: Если Смолов играл по туристической визе, «Сельте» засчитают технические поражения Российский нападающий сыграл 6 матчей в чемпионате Испании за клуб из Виго.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание Федора Смолова о том, что он играл в чемпионате Испании, имея лишь туристическую визу. Селюк заявил, что в этом случае соперники «Сельты», включая мадридский «Реал», могут потребовать аннулировать результаты матчей, и галисийцам могут засчитать технические поражения.

«Какая перепалка со Смоловым? Мы разного калибра люди, – заявил Селюк в интервью для «Яндекс Дзен». – Я в перепалки не вхожу. Я просто выразил свое мнение, что в такое время летать и сидеть на карантине 28 дней не имеет смысла, если ты собираешься его соблюдать. Если не собираешься соблюдать, это другое дело. Я сам сижу на карантине месяц, я просто выразил свое мнение.

Он говорил, что у него туристическая виза. Как он тогда играл? Я думаю, что у него есть разрешение на работу в Испании. Он как-то так сказал, что приехал получать разрешение. Я думаю, что он по глупости так сказал. Если разбираться, то «Реал Мадрид» может аннулировать результат. Он сказал, что играет по туристической визе. А как он играл, если у него нет рабочей визы. Как это может быть?

Какие санкции могут быть? Техническое поражение «Сельты».

Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива» 30 января. Федор сыграл в чемпионате Испании 6 матчей, забив 1 гол – в выездной встрече против мадридского «Реала» 16 февраля (2:2).