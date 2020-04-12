Рой Ходжсон: Сезон нужно доиграть, нельзя искусственно определять чемпиона

Главный тренер клуба АПЛ «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон написал открытое письмо болельщикам, которое было опубликовано на официальном сайте клуба. По мнению Ходжсона, чемпионат Англии, прерванный из-за пандемии коронавируса, необходимо обязательно доиграть.
«Все согласны, что нам необходимо доиграть этот сезон, – написал Ходсжон. – Нам не нужно искусственно определять, кто станет чемпионом, кто попадет в Лигу чемпионов, кто вылетит или кто будет повышен в классе.
Думаю, что с учетом всех необходимых жертв – и мне неудобно использовать это слово в таком контексте – все будут более чем рады пойти на меры, необходимые для того, чтобы как можно скорее начать играть и завершить сезон».
В чемпионате Англии было сыграно 29 туров из 38. В турнире лидирует «Ливерпуль», набрав 82 очка. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 57 и на один матч меньше.
«Кристал Пэлас» занимает 11-е место, имея 39 очков.
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