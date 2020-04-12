Чемпион мира 1966 года Бонетти скончался в возрасте 78 лет

Официальный сайт лондонского «Челси» сообщил о смерти бывшего вратаря лондонцев и сборной Англии Питера Бонетти. Чемпион мира 1966 года скончался в возрасте 78 лет.
«Футбольный клуб «Челси» с глубокой скорбью вынужден сообщить, что сегодня после продолжительной болезни скончался один из величайших игроков в истории клуба Питер Бонетти. Все в «Челси» хотят выразить искренние и глубокие соболезнования семье и близким Питера», – сказано в заявлении клуба.
Бонетти выступал за «Челси» с 1959 по 1979 год. Питер сыграл за синих 729 матчей и занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит его товарищу по команде защитнику Рону Харрису (795), защищавшему цвета клуба с 1961-го по 1980-й.
Голкипер по прозвищу «Кот» помог «Челси» выиграть Кубок лиги (1965), Кубок Англии (1970) и Кубок обладателей кубков (1971).
Бонетти был единственным представителем своего клуба в составе сборной Англии, которая в 1966 году впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира. В финальном турнире Питер не сыграл ни одного матча, но впоследствии все равно получил золотую медаль. Основным вратарем англичан на домашнем Мундиале был Гордон Бэнкс, скончавшийся в декабре прошлого года.
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