Чемпион мира 1966 года Бонетти скончался в возрасте 78 лет - Советский спорт
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12 апреля 2020 23:07ФутболШарафудинов Виктор

Чемпион мира 1966 года Бонетти скончался в возрасте 78 лет

Большую часть профессиональной карьеры голкипер сборной Англии провел в «Челси».

Официальный сайт лондонского «Челси» сообщил о смерти бывшего вратаря лондонцев и сборной Англии Питера Бонетти. Чемпион мира 1966 года скончался в возрасте 78 лет.

«Футбольный клуб «Челси» с глубокой скорбью вынужден сообщить, что сегодня после продолжительной болезни скончался один из величайших игроков в истории клуба Питер Бонетти. Все в «Челси» хотят выразить искренние и глубокие соболезнования семье и близким Питера», – сказано в заявлении клуба.

Бонетти выступал за «Челси» с 1959 по 1979 год. Питер сыграл за синих 729 матчей и занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит его товарищу по команде защитнику Рону Харрису (795), защищавшему цвета клуба с 1961-го по 1980-й.

Голкипер по прозвищу «Кот» помог «Челси» выиграть Кубок лиги (1965), Кубок Англии (1970) и Кубок обладателей кубков (1971).

Бонетти был единственным представителем своего клуба в составе сборной Англии, которая в 1966 году впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира. В финальном турнире Питер не сыграл ни одного матча, но впоследствии все равно получил золотую медаль. Основным вратарем англичан на домашнем Мундиале был Гордон Бэнкс, скончавшийся в декабре прошлого года.

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