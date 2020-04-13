Юрий Семин: «Локомотив» должен закончить сезон в полном составе Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении футболистам покидать команды по истечении контрактов 30 июня.

— На этот вопрос лучше ответит Василий Кикнадзе , но я считаю, что команда должна закончить сезон в полном составе, — сказал Сёмин корреспонденту NEWS.ru.

Летом «железнодорожников» могут покинуть восемь футболистов: полузащитники Жоао Марио и Александр Коломейцев, защитники Мацей Рыбус, Владислав Игнатьев и Борис Ротенберг, нападающие Эдер и Джефферсон Фарфан и вратарь Антон Коченков.