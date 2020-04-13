Михаил Боярский: Считаю, что необходимо признать «Зенит» чемпионом Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что в сложившейся ситуации клуб из Санкт-Петербурга необходимо признать чемпионом.

- Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет чемпионом. Считаю, что признать «Зенит» чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня – «Зенит» и его игроки, – цитирует Боярского «Спорт уик-энд».

Отметим, что на данный момент после 22 туров чемпионата России «Зенит», набравший 50 очков, возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая ближайших преследователей «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

Добавим, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.