Смолов выделил миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Официальный твиттер сборной России сообщил о том, что на эти деньги врачи закупили защитные маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. По данным телеграм-канала «Мутко против», сумма, пожертвованная Смоловым, составила ровно миллион рублей.
Напомним, что принадлежащий «Локомотиву» форвард в начале апреля вернулся из Виго в Москву в обход запрета на перемещения легионеров испанской лиги во время пандемии. Скорее всего, к нему будут применены санкции. В «Сельте» уже пошли на сокращение зарплат всем игрокам и тренерам на период паузы в сезоне.
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