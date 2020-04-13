Смолов выделил миллион рублей на борьбу с коронавирусом Нападающий «Сельты» Федор Смолов оказал финансвоую помощь московской станции скорой помощи.

Официальный твиттер сборной России сообщил о том, что на эти деньги врачи закупили защитные маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. По данным телеграм-канала «Мутко против», сумма, пожертвованная Смоловым, составила ровно миллион рублей.

Напомним, что принадлежащий «Локомотиву» форвард в начале апреля вернулся из Виго в Москву в обход запрета на перемещения легионеров испанской лиги во время пандемии. Скорее всего, к нему будут применены санкции. В «Сельте» уже пошли на сокращение зарплат всем игрокам и тренерам на период паузы в сезоне.