Максимилиан Филипп: Не думаю, что хоть кто-то из чемпионата России способен заиграть в Германии - Советский спорт
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13 апреля 2020 13:05Футбол

Максимилиан Филипп: Не думаю, что хоть кто-то из чемпионата России способен заиграть в Германии

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сомневается, что футболисты из чемпионата России способны заиграть в бундеслиге.

- На постоянно высоком уровне? Не думаю, что хоть кто-то. Но вот в «Ростове» мне нравится 17-й номер. Матиас Норман - классный хавбек: и отборы, и работа с мячом на высоком уровне. Он бы в бундеслиге не потерялся.

Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены, – приводит слова Филиппа Sport24.ru.

Напомним, что Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в августе 2019 года. С тех пор форвард провел 15 матчей за московский клуб записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

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