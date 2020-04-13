Максимилиан Филипп: Не думаю, что хоть кто-то из чемпионата России способен заиграть в Германии Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сомневается, что футболисты из чемпионата России способны заиграть в бундеслиге.

- На постоянно высоком уровне? Не думаю, что хоть кто-то. Но вот в «Ростове» мне нравится 17-й номер. Матиас Норман - классный хавбек: и отборы, и работа с мячом на высоком уровне. Он бы в бундеслиге не потерялся.

Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены, – приводит слова Филиппа Sport24.ru.

Напомним, что Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в августе 2019 года. С тех пор форвард провел 15 матчей за московский клуб записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.