Гендиректор «Уфы» высказался о решении ФИФА относительно контрактов игроков - Советский спорт
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13 апреля 2020 14:04Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о решении ФИФА относительно контрактов игроков

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении футболистам покидать команды по истечении контрактов 30 июня.

В мае могу примерно понять, что и как будет. Сейчас рано об этом говорить. Пока время есть подумать, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.

В «Уфе» летом заканчиваются контракты у 9 футболистов: защитники Данил Круговой, Александр Пуцко, Денис Терентьев, Боян Йокич, Алексей Никитин, Александр Сухов и Павел Аликин, полузащитники Азер Алиев и Дмитрий Сысуев.

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