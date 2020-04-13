Гендиректор «Уфы» высказался о решении ФИФА относительно контрактов игроков

— В мае могу примерно понять, что и как будет. Сейчас рано об этом говорить. Пока время есть подумать, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.
В «Уфе» летом заканчиваются контракты у 9 футболистов: защитники Данил Круговой, Александр Пуцко, Денис Терентьев, Боян Йокич, Алексей Никитин, Александр Сухов и Павел Аликин, полузащитники Азер Алиев и Дмитрий Сысуев.
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