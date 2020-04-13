Гендиректор «Уфы» высказался о решении ФИФА относительно контрактов игроков Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении футболистам покидать команды по истечении контрактов 30 июня.

— В мае могу примерно понять, что и как будет. Сейчас рано об этом говорить. Пока время есть подумать, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.

В «Уфе» летом заканчиваются контракты у 9 футболистов: защитники Данил Круговой, Александр Пуцко, Денис Терентьев, Боян Йокич, Алексей Никитин, Александр Сухов и Павел Аликин, полузащитники Азер Алиев и Дмитрий Сысуев.