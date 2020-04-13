Кержаков о воссозданных им обложках альбомов Beatles, Queen, Oasis: На прицеле - еще три Лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о семейном творчестве в соцсетях во время пандемии.

Кержаков выкладывает в своем инстаграме пародии на обложки самых узнаваемых альбомов в истории музыки, на которых снимается сам вместе с членами своей семьи. Так были воссозданы узнаваемые с первого взгляда постеры с альбомов Abbey Road, Queen 2, Definitely Maybe. Причем в каждом случае с чувством юмора обыгрывалась тема коронавируса.

«Как пришла идея? Была хорошая погода, я предложил начертить мелом «зебру» на дороге - так повторили Abbey Road, - рассказал Кержаков в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Всем понравилось, решили продолжать. На самом деле, не так просто найти обложку, чтобы обыграть в ней тему коронавируса. Сейчас вообще мало узнаваемых обложек. Но будут еще. На прицеле - еще три».