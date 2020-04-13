Фрэнк Лэмпард: Убежден, что «Челси» сможет бросить вызов «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда после усиления отдельных позиций сможет навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

- Я не хочу опускать руки только из-за того, какого уровня достигли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Я был бы дураком, если бы считал, что мы сможем быстро преодолеть этот разрыв. В этих клубах была проделана большая работа в плане поиска отличных игроков и замечательных тренеров.



Но мы должны быть частью этого процесса, при этом сделать это по-своему, мы не можем пытаться копировать их. У нас уже есть опытные игроки, которые способны помочь молодежи, но также мы знаем, что в команде есть отдельные позиции... некоторые из которых, мы уже усилили, но нам есть над чем еще работать.

Ситуация, сложившаяся в мире, сделала планирование в этом направлении очень сложным. Но до перерыва я, безусловно, чувствовал, что мы постоянно прогрессируем и движемся в правильном направлении. С потенциальным усилением некоторых ключевых позиций, которые должны будут помочь нам преодолеть этот разрыв, у меня есть твердое убеждение, что мы сможем бросить им вызов, - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Добавим, что на данный момент «Челси», набрав 48 очков в 29 встречах чемпионата Англии, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» 34 очка.