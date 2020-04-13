РФС начал сбор информации о финансовых потерях клубов для разработки вариантов поддержки Российский футбольный союз направил запросы в клубы о финансовых потерях с целью разработки различных вариантов поддержки.

- На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, - приводит «РИА Новости» слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. Позже РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.