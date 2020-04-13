Одил Ахмедов: Уважаю Галицкого. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер

Хавбек китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов поделился эмоциями от общения с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
«Я сильно уважаю Галицкого, он очень простой человек. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер или хозяин футбольного клуба.
При первой встрече Галицкий вообще ко мне на «вы» обращался! Такой статусный человек – и на «вы»… Было очень приятно. Вообще думаю, что «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого», – цитирует Ахмедова Sport24.ru.
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