Одил Ахмедов: Уважаю Галицкого. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер Узбекский футболист выступал в составе «быков» с 2014 по 2017 год.

Хавбек китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов поделился эмоциями от общения с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Я сильно уважаю Галицкого, он очень простой человек. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер или хозяин футбольного клуба.

При первой встрече Галицкий вообще ко мне на «вы» обращался! Такой статусный человек – и на «вы»… Было очень приятно. Вообще думаю, что «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого», – цитирует Ахмедова Sport24.ru.