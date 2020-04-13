Кержаков назвал условие, при котором Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную - Советский спорт
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13 апреля 2020 17:46ФутболСергеев Иван

Кержаков назвал условие, при котором Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков не боится утратить лидерство в списке лучших бомбардиров национальной команды.

«У Дзюбы есть все шансы превзойти мой результат, - заявил Кержаков в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Буду искренне рад, если это произойдет. Его многие любят в стране. Поэтому будет классно, если именно он установит новый рекорд. Но для этого нужно, чтобы футбол вернулся».

Результат Кержакова составляет 30 голов. Дзюба на данный момент отличился за сборную 24 раза. Отмена товарищеских матчей и перенос на год из-за пандемии финальной стадии Евро-2020 осложнило форварду «Зениту» задачу опередить Кержакова. Напомним, что в августе Дзюбе исполнится 32 года.

Кержаков также рассказал о своем семейном творчестве в соцсетях во время пандемии, сорвавшемся переходе в «Тоттенхэм», отказе от трансфера в «ПСЖ» и ответственности государства перед населением в период карантина.

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