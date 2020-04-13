Артем Дзюба: «Мстители» – космический фильм, ничего такого не было даже рядом - Советский спорт
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13 апреля 2020 18:52ФутболГичунцев Артур

Артем Дзюба: «Мстители» – космический фильм, ничего такого не было даже рядом

Об этом футболист заявил клубной пресс-службе.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба обозначил список любимых фильмов.

«1 место. «Храброе сердце». Это номер один для меня, всегда и навсегда!

2 место. «Голая правда» с Батлером – это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, как нужно себя вести с девчонками, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!

3 место. «Мстители». Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев – это фантастически!

4 место. «Властелин колец». Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.

5 место. «Игры разумов» с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и все.

6 место. «P.S. Я люблю тебя». Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом», – сказал Дзюба.

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