Каррера – о критике Глушакова: Если бы он говорил о себе, всем было бы наплевать Специалист жестко ответил экс-футболисту красно-белых.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на заявление полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.

Ранее последний сообщил, что итальянец готовился перевести его в дубль, поэтому «история с лайком» стала всего лишь поводом.

«Чего не сделаешь, чтобы привлечь внимания. Прошло уже два года, а он вновь решил поговорить обо мне. Впрочем, я все понимаю. Если бы он говорил о своей футбольной жизни, всем было бы наплевать», – написал итальянец в комментариях своего Instagram.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время он провел 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 голевых передач, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.