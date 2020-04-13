Полузащитник «Уфы» Фомин интересен итальянскому клубу В текущем сезоне он провел 23 матча, забил три гола и отдал один голевой пас.

Опорный полузащитник «Уфы» Даниил Фомин привлек внимание итальянского клуба, о чем сообщил футбольный агент Александр Маньяков.

«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», – цитирует агента Sport24.ru.

Фомин – воспитанник «Краснодара». Он был куплен у «быков» за 280 тысяч евро. Его контракт с «Уфой» в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в два млн евро.