Александр Кержаков: Пошел бы в «Спартак»? Нет. Я слишком люблю «Зенит»

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков порассуждал на тему возможного трансфера в московский «Спартак».
«Конкретных предложений от «Спартака» не было. Разговоры ходили. Перед переходом в «Севилью» многие звонили, ходили разговоры. Звали в киевское «Динамо». Пошел бы в «Спартак»? Не знаю, нет, наверное. Я очень люблю «Зенит», чтобы пойти в «Спартак», – сказал Кержаков «Чемпионату».
Напомним, форвард перебрался в испанскую «Севилью» 1 января 2007 года. Сумма сделки составила пять млн евро. Он провел 43 матча, забил 11 голов и отдал четыре голевых паса, после чего стал игроком московского «Динамо».
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