Холанд решил остаться в «Боруссии» на следующий сезон Об этом сообщает Bild.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд не намерен менять клубную прописку в летнее межсезонье.

Согласно источнику, он решил провести следующий год в дортмундской «Боруссии», хотя, ранее сообщалось, что игрок принял предложение мадридского «Реала».

По слухам, испанцы хотели активировать пункт в его соглашении о выкупе за 75 млн евро, однако, как пишет издание, эта опция вступает в силу в 2021 году.

Напомним, 19-летний нападающий перебрался в стан «шмелей» 1 января 2020 года. За это время он провел 11 матчей, забил 12 голов и отдал два голевых паса.