Холанд решил остаться в «Боруссии» на следующий сезон

Норвежский форвард Эрлинг Холанд не намерен менять клубную прописку в летнее межсезонье.
Согласно источнику, он решил провести следующий год в дортмундской «Боруссии», хотя, ранее сообщалось, что игрок принял предложение мадридского «Реала».
По слухам, испанцы хотели активировать пункт в его соглашении о выкупе за 75 млн евро, однако, как пишет издание, эта опция вступает в силу в 2021 году.
Напомним, 19-летний нападающий перебрался в стан «шмелей» 1 января 2020 года. За это время он провел 11 матчей, забил 12 голов и отдал два голевых паса.
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