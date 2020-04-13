СМИ: «Барселона» хочет продлить контракт с Семеду до 2025 года Об этом сообщает Marca.

В «Барселоне» довольны выступлением португальского защитника Нельсона Семеду.

Согласно источнику, чемпион Испании уже предложил игроку продлить контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые хотят пригласить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу и готовы включить Семеду в сделку по футболисту.

В текущем сезоне 26-летний защитник отыграл за каталонцев 29 матчей и отдал пять голевых передач.