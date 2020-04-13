Максим Калиниченко: Сантос – одно из самых топовых приобретений «Зенита» Бразилец перебрался в РПЛ летом 2019 года.

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко считает, что приглашение Дугласа Сантоса позитивно сказалось на игре «Зенита».

«Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы. Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад. Вообще, Сантос – одно из самых топовых приобретений «Зенита», он еще много принесет пользы команде», – цитирует Калиниченко «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» купил Сантоса у немецкого «Гамбурга» за 12 млн евро. В текущем сезоне он провел 30 матчей и отдал три голевых паса.