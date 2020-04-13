Хавбек «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул На данный момент команда Юргена Клоппа занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о текущем положении в чемпионате Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Он считает, что чемпионский титул должен достаться «Ливерпулю» даже если руководство лиги примет решение о досрочном завершении сезона.

«Тут и говорить не о чем – «Ливерпуль» заслужил титул. С другой стороны, это очень печально, потому что они не смогут в полной мере насладиться этим моментом. У них не будет возможности отпраздновать победу со своими фанатами. Ситуация непростая. Впрочем, я повторюсь и скажу, что «Ливерпуль» должен стать чемпионом», – цитирует Силву Bleacher Report.