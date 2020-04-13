Хавбек «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 23:26ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул

На данный момент команда Юргена Клоппа занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о текущем положении в чемпионате Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Он считает, что чемпионский титул должен достаться «Ливерпулю» даже если руководство лиги примет решение о досрочном завершении сезона.

«Тут и говорить не о чем – «Ливерпуль» заслужил титул. С другой стороны, это очень печально, потому что они не смогут в полной мере насладиться этим моментом. У них не будет возможности отпраздновать победу со своими фанатами. Ситуация непростая. Впрочем, я повторюсь и скажу, что «Ливерпуль» должен стать чемпионом», – цитирует Силву Bleacher Report.

Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе. 10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Скованные одним страхом. Почему бордюрный камень может стать важнее футбола Большому спорту после окончания пандемии придется столкнуться с новой реальностью, выжить в которой совсем непросто. 12.04.2020 16:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Я лежала в постели, а он смотрел футбол». Откровения подруги экс-тренера «Спартака» 35-летняя Саша Райт рассказала изданию The Sun о своих отношениях с Унаи Эмери, который обвинил ее в своем увольнении в ноябре прошлого года. 12.04.2020 13:30 Футбол Сергеев Иван
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
23:50 Бокс Бивол рассказал о своем отношении к Усику
23:37 Баскетбол Центровой «Миннесоты» Таунс потерял маму из-за коронавируса
23:26 Футбол Хавбек «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул
23:14 ММА «Если что, в Москву подамся». Орловский показал, как проводит время на карантине (фото)
22:57 Футбол Максим Калиниченко: Сантос – одно из самых топовых приобретений «Зенита»
22:37 Футбол Агент Жамалетдинова: Процентов 70, что Тимур в ЦСКА не останется
22:20 Футбол СМИ: «Барселона» хочет продлить контракт с Семеду до 2025 года
21:55 Футбол Холанд решил остаться в «Боруссии» на следующий сезон
21:38 ММА Фотограф, запечатлевший победу Нурмагомедова над Макгрегором, умер от коронавируса
21:24 Футбол Александр Кержаков: Пошел бы в «Спартак»? Нет. Я слишком люблю «Зенит»
21:10 Футбол Агент – про Кокорина: Продолжают ли его воспитывать? Разные слухи ходят, в том числе такие
20:50 Хоккей «Йокерит» одолел «Динамо» и стал финалистом виртуального Кубка Гагарина
20:47 Теннис Сафин о мировом правительстве: Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, но за ними есть кто-то
20:42 Теннис Марат Сафин: Не верю, что цивилизация закончится. Просто все будем ходить с чипом
20:32 Футбол Агент Смольникова: Ведем переговоры с тремя российскими клубами
20:14 Футбол Селихов сменил имидж (фото)
20:01 Хоккей Тихонов продлил контракт с «Ак Барсом»
19:37 Футбол Источник: УЕФА дал согласие на завершение сезона в августе
19:32 Футбол Полузащитник «Уфы» Фомин интересен итальянскому клубу
19:11 Футбол Каррера – о критике Глушакова: Если бы он говорил о себе, всем было бы наплевать
Плач из регионов: государству нечем помочь малоимущим и многодетным семьям
Рост числа заболевших на Ставрополье объяснили увеличением количества анализов
«Главное качество — желание помочь». Как работают волонтеры-медики в Нижнем Тагиле
По-фургальски: Хабаровскому краю угрожает тотальная диарея
Еще 26 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика