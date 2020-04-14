Футболистам АПЛ посоветовали готовиться к играм в конце мая

Как сообщает Daily Mail, команды АПЛ разослали своим футболистам письма, в которых обрисовали в общих чертах следующие шаги к возвращению футбола. Они советуют своим игрокам снизить интенсивность тренировок до 4 мая и ожидать возвращения к групповым тренировкам к концу следующего месяца. Кроме этого, игрокам рекомендовали отменить все планы относительно зарубежных поездок и быть готовыми возобновить футбольные «мероприятия» через 48 часов после специального уведомления.
Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38. В начале апреля английская премьер-лига заявила, что возобновление соревнований переносится на неопределенный срок.
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