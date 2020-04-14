ФИФА допускает полную отмену матчей в 2020 году Вице-президент ФИФА Виктор Монтаньяли спрогнозировал возможные сроки возобновления матчей национальных сборных.

«В приоритете внутренние клубные соревнования, которые нужно доиграть, - заявил функционер АР. - А вот матчи сборных, скорее всего, придется отложить до 2021 года. Ведь даже в случае прекращения пандемии международные границы могут оставаться закрытыми. И болельщикам потребуется время, чтобы вернуть привычку ходить на стадион».

Напомним, что на лето 2021 года был перенесен Евро-2020. Все июньские товарищеские матчи сборных отложены на неопределенный срок. Уже отменен клубный Международный кубок чемпионов. Вызывает сомнения возможность проведения осенью Лиги наций - турнира под эгидой УЕФА.