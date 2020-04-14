Скаут «Кальяри»: Думаю, за 25 миллионов евро «Наполи» хоть завтра подписал бы Азмуна - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 апреля 2020 09:27Футбол

Скаут «Кальяри»: Думаю, за 25 миллионов евро «Наполи» хоть завтра подписал бы Азмуна

Скаут «Кальяри» Алекс Великих сообщил, что «Наполи» легко бы заплатил за трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна 25 миллионов евро.

- Думаю, неаполитанцы за такие деньги хоть завтра подписали бы Азмуна, если бы «Зенит» согласился. Но, насколько я понимаю, Питер рассматривает трансферную стоимость Азмуна в районе 40 миллионов, - передает слова скаута «Спорт уик-энд».

Ранее спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, комментируя слухи о возможной продаже в «Наполи» форварда сборной Ирана, заявил, что клуб из Санкт-Петербурга не получал официальных предложений по игроку.

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 14,50 млн евро.

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