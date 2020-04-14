Жоау Мариу: Игра с Роналду очень мотивирует Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», рассказал об игре с португальским нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

- Игра с Роналду очень мотивирует. Его присутствие заставляет быть лучше. Вы думаете: «Если Криштиану в 35 лет, после всего, что выиграл, все еще хочет прогрессировать, то почему я не должен стремиться к этому?» - цитирует Мариу Eleven Sports.

Ранее сообщалось, что в предстоящее межсезонье Мариу, скорее всего, покинет «Локомотив», так как миланский «Интер» хочет заполучить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью и готов включить в эту сделку португальца.