Лидер сборной Бельгии выписался из китайской больницы после трех недель лечения от коронавируса Муруан Феллайни через 14 дней приступит к тренировкам в составе клуба «Шаньдун Лунэн».

В соответствии с действующими в Китае правилами бельгийцу придется пройти двухнедельный карантин после выписки из госпиталя, куда его поместили в конце марта с сиптомами COVID-19. Это значит, что Феллайни пропустит начало местного чемпионата, стартовый тур которого запланирован на 18 апреля.

Напомним, что 32-летний бывший полузащитник «МЮ» (119 матчей в АПЛ) входит в число лидеров своей сборной - одного из соперников россиян по финальной стадии Евро-2020, перенесенной на лето 2021 года.