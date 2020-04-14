Лидер сборной Бельгии выписался из китайской больницы после трех недель лечения от коронавируса - Советский спорт
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14 апреля 2020 12:14ФутболСергеев Иван

Лидер сборной Бельгии выписался из китайской больницы после трех недель лечения от коронавируса

Муруан Феллайни через 14 дней приступит к тренировкам в составе клуба «Шаньдун Лунэн».

В соответствии с действующими в Китае правилами бельгийцу придется пройти двухнедельный карантин после выписки из госпиталя, куда его поместили в конце марта с сиптомами COVID-19. Это значит, что Феллайни пропустит начало местного чемпионата, стартовый тур которого запланирован на 18 апреля.

Напомним, что 32-летний бывший полузащитник «МЮ» (119 матчей в АПЛ) входит в число лидеров своей сборной - одного из соперников россиян по финальной стадии Евро-2020, перенесенной на лето 2021 года.

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