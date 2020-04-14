Александр Дюков: Возобновление РПЛ на первой неделе июня - маловероятный сценарий - Советский спорт
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14 апреля 2020 12:59ФутболСергеев Иван

Александр Дюков: Возобновление РПЛ на первой неделе июня - маловероятный сценарий

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«Рассмотрим вариант проведения заключительной части сезона без зрителей, - заявил Дюков в интервью «Коммерсанту». - Футбол без зрителей на трибунах все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие. Могут ли игры возобновиться на первой неделе июня? Такой сценарий рассматривается, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным».

Напомним, что сезон в РПЛ был прерван до 31 мая. Дюков в своем интервью также прокомментировал жесткие высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о сделке ОПЕК+.

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