Дюков о возможных последствиях пандемии для футбола: Не надо драматизировать

«То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно, - заявил футбольный функционер «Коммерсанту». - Но в отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию. Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу».
Также Дюков рассказал о том, когда можно ждать возобновления сезона в РПЛ, и вступил в заочную полемику с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
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