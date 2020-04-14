Дюков об урезании зарплат в клубах РПЛ: Коллективное соглашение возможно, но не реализуемо Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с контрактами игроков.

«По зарплатам каждый клуб индивидуально проводит переговоры с игроками, многим уже удалось найти компромисс, - заявил Дюков в интервью «Коммерсанту». - Коллективное соглашение в данном случае теоретически возможно, но практически не реализуемо. Что касается финансового fair play, то консультации с УЕФА ведутся. Там тоже прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и ищут оптимальное решение с учетом интересов клубов».

Напомним, что в «Зените», «Рубине» и ЦСКА зарплаты игроков были урезаны на 50 процентов, в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве» - на 40 процентов.

Дюков в интервью также рассказал о возможных сроках возобновления сезона в РПЛ, дал оценку финансовым последствиям пандемии для футбола и вступил в заочную полемику с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.