ФИФА перенесет клубный чемпионат мира на июнь 2022 года ФИФА перенесет проведение клубного чемпионата мира на июнь 2022 года

Как сообщает испанская AS, ФИФА приняла решение отложить премьеру нового клубного чемпионата мира, в котором будут участвовать чемпионы шести конфедераций за последние четыре сезона, на один год.

Как отмечает издание, официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года. Начиная с 2021 года количество команд-участниц клубного чемпионата мира увеличиться с 7 до 24, восемь из которых должны представлять Европу, шесть - Южную Америку, по три - Северную и Центральную Америку, Африку и Азию, еще одна - Океанию.