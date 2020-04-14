Смолов пытается отсудить восемь миллионов рублей за разбитый спорткар Нападающий «Сельты» Федор Смолов подал жалобу во второй кассационный суд на решение об отмене взыскания со страховой компании.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда Москвы, взыскавшего с компании «Альфастрахование» восемь миллионов рублей в качестве покрытия страховки после аварии, в результате которой автомобиль Смолова BMW M5 First Edition получил серьезные повреждения. Авария случилась летом 2018 года. Футболиста лишили прав и оштрафовали на 58 тысяч рублей. Однако он рассчитывал получить компенсацию по КАСКО.

Тем не менее, Мосгорсуд посчитал, что «страхованием не покрываются события, которые привели к повреждению застрахованного транспортного средства, если водитель оставил место ДТП в нарушение ПДД». На это решение Смолов и подал жалобу во второй кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, что россиянин в начале апреля покинул Виго и вернулся транзитом через Белоруссию в Москву в обход запрета на перемещение легионеров испанской лиги во время пандемии. Права на Смолова принадлежат «Локомотиву», в котором игрокам недавно урезали зарплаты на 40 процентов. Также зарплаты сократили и в «Сельте», куда форвард перешел зимой на правах аренды, согласившись на 30-процентное сокращение суммы своего контракта.

Причиной его неожиданного возвращения на родину многие называли день рождения его возлюбленной Марии Юмашевой - внучки первого президента России Бориса Ельцина. Сегодня, 14 апреля, девушке исполнилось 18 лет.

Девушка дня. Мария Юмашева, из-за которой Смолов сбежал из «Сельты»