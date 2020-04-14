Смолов пытается отсудить восемь миллионов рублей за разбитый спорткар

Ранее Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда Москвы, взыскавшего с компании «Альфастрахование» восемь миллионов рублей в качестве покрытия страховки после аварии, в результате которой автомобиль Смолова BMW M5 First Edition получил серьезные повреждения. Авария случилась летом 2018 года. Футболиста лишили прав и оштрафовали на 58 тысяч рублей. Однако он рассчитывал получить компенсацию по КАСКО.
Тем не менее, Мосгорсуд посчитал, что «страхованием не покрываются события, которые привели к повреждению застрахованного транспортного средства, если водитель оставил место ДТП в нарушение ПДД». На это решение Смолов и подал жалобу во второй кассационный суд общей юрисдикции.
Напомним, что россиянин в начале апреля покинул Виго и вернулся транзитом через Белоруссию в Москву в обход запрета на перемещение легионеров испанской лиги во время пандемии. Права на Смолова принадлежат «Локомотиву», в котором игрокам недавно урезали зарплаты на 40 процентов. Также зарплаты сократили и в «Сельте», куда форвард перешел зимой на правах аренды, согласившись на 30-процентное сокращение суммы своего контракта.
Причиной его неожиданного возвращения на родину многие называли день рождения его возлюбленной Марии Юмашевой - внучки первого президента России Бориса Ельцина. Сегодня, 14 апреля, девушке исполнилось 18 лет.
Девушка дня. Мария Юмашева, из-за которой Смолов сбежал из «Сельты»
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