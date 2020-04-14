Эмили Русо: Мои слова о коррупции в «Барселоне» абсолютно правдивы и доказуемы Двое вице-президентов, трое директоров и секретарь правления покинули каталонский клуб на прошлой неделе из-за конфликта с президентом Жозепом Бартомеу.

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо дал комментарий по поводу решения клуба подать на него в суд из-за обвинений в коррупции.

«Мои слова о коррупции в клубе абсолютно правдивы и доказуемы, – заявил Русо в интервью El Mundo Deportivo. – Мнение, которое я высказал, обосновано. Это позволяет мне утверждать, что заявленный клубом иск не имеет никаких оснований. Я информировал клуб об этих нарушениях, но к сожалению, эта информация стала причиной моей отставки. В нынешней ситуации я оставляю за собой право прибегнуть к законным мерам для защиты моих интересов и прав. Этим вопросом сейчас занимается мой адвокат»

Напомним, что 9 апреля из-за конфликта с президентом «Барселону» Жозепом Бартомеу в отставку подали два вице-президента Русо и Энрике Томбас, а также директора клуба Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

Русо заявил, что в «Барселоне» воруют деньги. Клуб все обвинения в коррупции отрицает.