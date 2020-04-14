«Наполи» может обменять Лосано в «Вест Хэм» на Фелипе Андерсона В прошлом году неаполитанцы потратили на трансфер мексиканца из ПСВ 38 млн евро.

Football Italia, ссылаясь на Cronache di Napoli, сообщает, что «Наполи» собирается обменять мексиканского атакующего полузащитника Ирвинга Лосано в лондонский «Вест Хэм» на бразильского нападающего Фелипе Андерсона.

Неаполитанский клуб в прошлом году приобрел Лосано у голландского ПСВ за 38 млн евро, однако мексиканец в чемпионате Италии лишь 8 раз вышел в стартовом составе. Поэтому в «Наполи» решили задействовать Ирванга в сделке по приобретению Андерсона.

Нынешняя трансферная стоимость 26-летнего Фелипе Андерсона составляет 32 млн евро, а 24-летнего Лосано оценивают в 28 млн.

Андерсон уже выступал в Италии, защищая цвета «Лацио» с 2013 по 2018 годы. Римляне продали бразильца «Вест Хэму» за 38 млн евро. В нынешнем сезоне Фелипе забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах АПЛ.

В активе Лосано 2 гола и одна результативная передача в 16 играх серии А.