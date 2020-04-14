Карпин вспомнил свой гол за «Спартак» в ворота «Галатасарая»: 26 лет назад я еще мог и так (видео) Нынешний главный тренер «Ростова» выступал за московский клуб с 1990 по 1994 годы.

Валерий Карпин на своей странице в инстаграме опубликовал видео со своим голом, забитым в матче группового турнира Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Спартак» 13 апреля 1994 года.

«О как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так», – написал Карпин.

«Спартак» победил «Галатасарай» в гостях с результатом 2:1. Виктор Онопко открыл счет на 55-й минуте, Карпин отличился на 83-й, после чего на 86-й счет «размочил» Джихат Арслан.

Команда Олега Романцева выиграла в Стамбуле 2:1, но это не помогло «Спартаку» выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Красно-белые финишировали на третьем месте в группе позади «Барселоны» Йохана Кройфа и «Монако» Арсена Венгера.

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 годы, после чего перешел в испанский «Реал Сосьедад». Валерий забил 44 гола в 163 матчах, трижды выиграв чемпионат России.