Поль Погба: В детстве я был фанатом «Арсенала» из-за Анри - Советский спорт
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14 апреля 2020 23:48ФутболШарафудинов Виктор

Поль Погба: В детстве я был фанатом «Арсенала» из-за Анри

Полузащитник сборной Франции выступает за «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба в интервью для пресс-службы «Манчестер Юнайтед» признался, что в детстве болел за одного из главных соперников манкунианцев лондонский «Арсенал».

«Я буду честен: сначала я был фанатом «Арсенала», – заявил Погба. – Моя любовь возникла из-за всех французских игроков, которые были в команде. Мы с братом были фанатами «Арсенала», но другой мой брат поддерживал «Манчестер Юнайтед». Я любил Тьерри Анри и именно из-за него был фанатом «Арсенала». Позже мои вкусы изменились и я начал болеть со вторым братом за «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Погба лишь 2 результативные передачи и 7 матчей в АПЛ. В январе 27-летний француз перенес операцию на лодыжке. В 2016 году «МЮ» заплатил 105 млн евро, чтобы вернуть Поля из «Ювентуса».

У Погба – два старших брата. Близнецы Флорентен и Матьяс родились в 90-м году. В отличие от Поля на международном уровне оба выступают за сборную Гвинеи. Защитник Флорентен в данный момент играет за клуб MLS «Атланту Юнайтед», а нападающий Матьяс – в испанской терсере за «Лорку».

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