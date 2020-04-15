Александр Кержаков: Лично я не понимал, зачем Месси вообще кому-то отдает мяч

- Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдает мяч? Зачем играет в пас? Потому что в любой момент, когда на него шел наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда! – цитирует Кержакова «Чемпионат».
Напомним, что Месси выступает за основной состав «Барселоны» с 2016 года. С тех пор форвард провел 718 матче за каталонскую команду во всех турнирах и записал на свой счет 627 забитых мячей и 261 голевую передачу.
Отметим, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду ближайшим летом.
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