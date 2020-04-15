Завершение футбольного сезона в Германии находится под вопросом Власти ФРГ собираются продлить запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета.

Немецкая газета Bild сообщает, что федеральное правительство Германии собирается продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, как эта мера отразится на немецком профессиональном футболе. 23 апреля представители клубов первой и второй бундеслиг собираются провести совещание в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что футбольные соревнования могут возобновить во второй половине мая, но проводить матчи собирались без зрителей, привлекая не более 240 человек с учетом футболистов, тренеров, обслуживающего персонала, работников телевидения и журналистов.

В том случае, если сезон будет завершен досрочно, клубы первой бундеслиги потеряют более 700 миллионов евро, а девять из 18 команд второго дивизиона могут обанкротиться.