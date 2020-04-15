В Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа, но чемпионат могут доиграть без зрителей В бундеслиге было сыграно 25 туров из 35.

Сегодня после встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель было объявлено о том, что все массовые мероприятия на территории Германии остаются под запретом до 31 августа из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, сам факт запрета не означает того, что сезон в первой и второй бундеслигах будет завершен досрочно, сообщает AFP.

В частности, премьер-министр Баварии Маркус Зедер допускает, что футбольный чемпионат будет доигран без зрителей.

«Бунделига сегодня не обсуждалась, – заявил Зедер. – Сама лига работает над концепцией безопасности, и в скором, безусловно, будет о чем поговорить: будут ли возможны и в какой форме матчи за закрытыми дверями».

На данный момент чемпионат Германии официально приостановлен до 30 апреля. Немецкая футбольная лига (DFL) собирается обсудить ситуацию 23 апреля.

Ранее руководители немецкого профессионального футбола заявляли, что сезон могут возобновить в середине мая и завершить к 30 июня. Проводить все матчи собираются без зрителей, привлекая не более 240 человек с учетом футболистов, тренеров, обслуживающего персонала, работников телевидения и журналистов.

В том случае, если сезон будет завершен досрочно, клубы первой бундеслиги потеряют более 700 миллионов евро, а девять из 18 команд второго дивизиона могут обанкротиться.