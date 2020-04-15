Главный тренер «Галатасарая» Терим победил коронавирус Лечение растянулось на целый месяц.

Фатих Терим в прямом эфире в своем инстаграме рассказал о том, что вылечился от коронавириуса. Опасную инфекцию главному тренеру «Галатасарая» диагностировали в марте. Последние две недели он продолжал лечение дома, покинув больницу.

«Как вы знаете, я боролся с коронавирусом около месяца, – рассказал 66-летний Терим. – Поверьте мне, это было нелегко. Сегодня я хотел бы объявить, что получил первый отрицательный результат теста после длительного периода лечения».

Чемпионат Турции был приостановлен после 26 туров. «Галатасарай» занимает третье место, набрав 50 очков. У лидеров «Трабзонспора» и «Истанбула Башакшехира» по 53.